Teatris saab taas küsida nõu veebipolitseinikelt

Piirkonnapolitseinik Aleksei Osokin ja veebipolitseinik Getter Kangur vestlevad ohtudest, mis võivad kaasneda piltide ja info valimatu jagamisega sotsiaalmeedias. Arutletakse, kas ja kui palju tasub usaldada inimest, kellega veebis suhtled. Selgitatakse, kes ja miks mõtleb välja ülemaailmseid (elu)ohtlikke väljakutseid, milles noored tihti kinnisilmi osalevad ja mida järgi teha üritatakse.

Rakvere teatri turundusspetsialist Evelin Rikma rõhutas eelmise hooaja kogemusele tuginedes, et vestlustele on väga oodatud ka täiskasvanud, kes saavad väärt teadmiseid selle kohta, kuidas õpetaja või lapsevanemana pöörata õigel ajal ohumärkidele tähelepanu ja sedagi, kuidas internetis turvaliselt ostelda, et mitte pettuse ohvriks langeda.

Vestlusi saadavad alati praktilised näited ja kurioossed juhtumid elust enesest. "Nii ei jää jutt pelgaks näpuviibutuseks, vaid saab eluliste näidete najal hoopis teise mõõtme," kinnitas Rikma.

Politseinikud vastavad ka tekkinud küsimustele ja annavad põhjalikke selgitusi.

Kohtumised piirkonnapolitseinik Aleksei Osokini ja veebipolitseinik Getter Kanguriga toimuvad enne etendusi "See kõik on tema" kell 18-18.45 Rakvere teatri väikese maja kohvikus. Etenduste ja vestluste kuupäevad on 19. ja 27. september, 20. oktoober, 21. ja 28. november.

Vestlustele on vajalik ette registreerimine hiljemalt etendusele eelneva päeva keskööl. Registreerimine toimub saates aadressile kassa@rakvereteater.ee oma kontaktandmed ning vestlusel osalejate arvu.