Riigikogu hoone aastapäevaks ilmub postmark

Riigikogu hoone on väga väärika ajalooga ning arhitektuurselt silmapaistev. Selles majas on saja aasta jooksul heaks kiidetud olulisi, Eesti ajaloos ka murrangulisi otsuseid. "See maja on meie ajaloo sümbolhoone ning on igati kohane jäädvustada ta postmargile," ütles Omniva juhatuse esimees Mart Mägi.