Pea tuhat 1. jalaväebrigaadi sõdurit vandusid truudust

1. jalaväebrigaadi Tapa ja Jõhvi linnakus tõotasid Eesti riigile truudust pea tuhat juulikutse sõdurit. "Täna lubate oma lähedaste, ülemate ja kamraadide ees ohverdada oma elu Eesti riigi ja siin elavate inimeste nimel," ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo sõduri baaskursuse lõpetajaile ja lisas, et need sõnad seovad sõdureid kümnete tuhandete reservväelastega, kes on andnud sama tõotust enne, ja tuhandete tulevaste ajateenijatega, kes lausuvad samu sõnu tulevikus. See tõotus teeb Merilo sõnul Eesti riigikaitse müüri aastast aastasse tugevamaks ja kindlamaks. "Selle lubaduse andmine, hoidmine ning vajadusel ka täitmine nõuab julgust ja kindlameelsust. Aga ka oskusi ja teadmisi. Ma soovin teile uudishimu ja sitkust valitud eriala omandamisel, vastupidavust ja tarkust võimalike takistuste ületamisel ning sirget selga ja sõduriõnne juhuks, kui meie kodumaa peaks kaitsmist vajama," kõneles Merilo.