Arhitektuurimuuseum pühendab retke Leila Pärtelpojale

Leila Pärtelpoeg on tuntud ning tunnustatud eesti sisearhitekt ja pedagoog, ajaloolise mööbli spetsialist. Tema kuue aastakümne jooksul tehtud tööde seas on lisaks mõisatele riigikogu istungite saal ja Toompea loss, Tartu ülikooli aula ja ülikooli kohvik, teaduste akadeemia raamatukogu interjöör. Pärtelpoeg lõi interjööri mitmele söögikohale, näiteks restoranile Vana Toomas, Mündi baarile, kohvikule Gnoom ja restoranile Nord. Eesti sisearhitektuuriloos on olulisel kohal Tallinna raekoja sisekujundus. Leila Pärtelpoeg on kujundanud Lääne-Virumaal veel Rägavere mõisa (koos Tiit Hanseni ja C. Tammega), samuti Vihula mõisa jääkeldri külarestoraniks ja tagamõisa hotelliks (koos Urmas Arikesega).