Merle Albrant: “Häbitunne hoiab naisi vägivaldses suhtes”

Koolis lastevanemate koosolekul istuja on kindlasti ümbritsetud toredatest, haritud ja edukatest emadest. Statistika ütleb, et iga neljas naine Eestis on kogenud vägivalda. Kahekümne naise seas võib olla viis ema, kelle kallal on vägivallatsetud. Mõni neist võib just praegu varjata sinikaid. Virumaa naiste tugikeskuse juhataja Merle Albrant kohtab vägivallaohvreid oma töös iga päev.