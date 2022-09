Legendaarne rakverlane Juhan Kunder astub peagi teatrilavale

Näidendi “Näita ennast, Juhan Kunder” autor Piret Saul-Gorodilov rääkis, et tutvus Juhan Kunderi tegemistega ning pidas endaga aru, kas tuua suurmees vaataja ette pedagoogi, loodusloolase, luuletaja, muinasjutuvestja või hoopis Rakvere linna arengu edendajana. “Tuli teha valik, millist tahku tema elutööst lühinäidendisse mahutada,” lausus Saul-Gorodilov.

Kirjanik otsustas võtta näidendi aluseks muinasjututeema. “See teema paelus mind. Praegu on päevakorral klassikaliste, üle maailma tuntud muinasjuttude taaselustamine, aga meil on oma muinasjutuvestjad ka olemas,” nimetas ta ja lisas, et tänapäeva lastel oleks hea Juhan Kunderi muinasjuttudega tuttavaks saada.