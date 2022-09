Mida toob tulevik? Sõna saavad selgeltnägijad

Raul Hunt räägib, et tema vanavanaisa oli elupõline metsavaht “Tema teadis rääkida, et kui pihlakad on kaua puus, siis tuleb leebe talv. Kuid paistab, et maailm on omadega sassis. Sest 2020. aasta novembris olid pihlakad veel novembri esimesel poolel puus ja tuli tõesti lumevaene ja soe talv. Kuid 2021. aasta novembris olid ka pihlakad puus, aga tuli lumerohkem ja külmavõitu talv.”