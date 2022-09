Nädala kaja: koolialguse ämber

Virumaa Teataja ajakirjanikud on sel nädalal tegelenud Rakvere linna koolitoidu hilinemise teemaga, samuti sellega, et hoolimata tõsiasjast, et mitu kuud on kinnitatud kui ühest suust linna koolide esimese tunni algamist kell 8.45, see reaalsuses nii siiski ei toimi.