Teatri KaRakTer lavastus viib eneseotsingusõidule

Omalaadset lavastust on võimalik vaadata 14. septembril kell 19.30. Lavastuse juures on mentoriks Tiit Alte, selle kunstnik on Tea Parts ja produtsent Eleriin Miilman. Mängivad Ivo Leek, Ahti Bachblum, Andrus Remiküll, Liivi Tuga ja Tuuli Puust.