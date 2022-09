Kadunud seinte lugu: Grafiti Rakveres ja Lääne-Virumaal

Mina pole kunagi olnud grafiti joonistaja. Olen aga näinud, millise entusiasmiga loodi seda 2000-ndate alguses ka Lääne-Virumaal, ja hiphopi austajana olen seinale lastud värvilistest piltidest alati lugu pidanud. Kui need on ilusad. Ajaga on paljud seinad kadunud, samuti on tänavakunst ja selle kohta käivad hinnangud muutunud. Meenutagem korraks.