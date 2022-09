Galerii ⟩ Punane lipp lehvis Rakvere Romuringil tavatult sageli

Romuralli terminite ja võistlustega on asjad võhiku jaoks pisut segased. Juba ammu levinud väljend "romuralli" on klassikalisest autorallist oma olemuselt sama kaugel kui Maa Kuust. Nimelt toimub romuralli väikesel kinnisel platsil ja osalejate eesmärk on konkurendi auto nii puruks sõita, et see enam ei liigu. Kes viimasena ellu jääb, on võitja.