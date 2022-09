Postmargi ostuhind on 1,90 eurot ja sellest üks euro läheb annetuseks ning 90-sendine mark sobib kirja Eestis saatmiseks.

Omniva juhatuse esimees Mart Mägi selgitas, et tegemist on väga erandliku, heategevusliku margiga, mida Eestis on varasemalt välja antud vaid vähestel kordadel. Margi müügist saadud summaga toetatakse Eesti Vähiliidu tegevust vähiennetusel ja haiguse varajasel avastamisel.