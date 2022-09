Triigi külas on kergliiklustee jaoks liiga vähe elanikke

Väike-Maarja valla selle aasta eelarve investeeringute real seisis muu hulgas: Väike-Maarja – Triigi kergliiklustee ehitamise II etapp 560 000 eurot (millest toetus 371 250 eurot). Enam ei seisa, sest juunis vastu võetud lisaeelarvega eemaldati projekt eelarvest, nagu ka Agro tee ehitus. Põhjus on mõlema juurde märgitud sama: "On selgunud, et toetust ei ole võimalik saada."