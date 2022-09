Nädalavahetusel võtsid politseinikud luubi alla liiklusturvalisuse

Liiklejaid kontrolliti Rakvere, Narva ja Jõhvi ümbruses. Kokku tabati 33 joobes juhti, neist kolm olid kriminaalses joobes. Neli juhti toimetati ekspertiisi narkootilise aine tarvitamisest tingitud joobe kahtluse tõttu. "See on ikka väga suur ja kurvaks tegev arv kolme päeva kohta ainult ühest Eesti otsast," nentis reidi korraldamist eest vedanud Jõhvi politseijaoskonna välijuht Annika Elm. "Isegi pühapäeva lõunal tabasime veel raskes joobes juhte, kes väitsid, et tegid eelmisel õhtul ilusa ilma puhul grilli kõrvale mõned õlled ja arvasid, et on nüüd valmis sõidukit juhtima," lisas ta.