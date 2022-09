Juhtkiri: väiketootjate võidukäik

Kohalikud inimesed armastavad kohalikke tegijaid, selles pole kahtlust. On suur vahe, kas osta jäätist suurketi külmikust või saada maiusega kaasa selle valmistanud meistri soe naeratus ja lugu, sest iga käsitsi valminud toote taga on oma lugu.

Väikeettevõtja suurim proovikivi on nii-öelda pildile saada. Hea toode reklaamib end küll ise ja parim reklaam on suust suhu leviv kiitus, aga kui kontsernid taovad inimestele reklaamides pidevalt pähe, kui hea tegelikult nende toode on (sageli ka ainult pooltõdesid rääkides), siis tarbija ei pane väikest tähele. Või jalutab ostu tegemata lihtsalt mööda.