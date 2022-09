Repliik: kas see tõuksijama ei lõppegi?

Aru ma ei saa, mis toimub. Tüübid kimavad elektritõukeratastel ilma kiivrita, trajektoorid on sõidu- ja kõnniteede vahel sellised, et liiklusseadusse ei mahu need isegi teoreetiliselt mitte. Rakveres on viimastel päevadel juba kaks tõsisemat pauku olnud, väiksemaid ei tea ju keegi. Vist enamikul linnas liiklevatel autojuhtidel on oma lugu rääkida ohtlikest olukordadest tõuksitüüpidega. Ise olen juba mitut kolmest kooslust näinud ühel rattal suht kiiresti liikluses kulgevat. Omamoodi kummaline on, et need on valdavalt olnud mingid tibinate (oma arust juba tegijad tütarlapsed, nii 11–14-aastased) seltskonnad.