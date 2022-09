Tapa alustas käsipallihooaega kaotusega mullusele meistrile

Toeks noortele, kes aasta-aastalt tugevamaks saavad, lisandus võistkonda oma klubi kasvandik, pikaaegne koondislane ja viimaste aastate Eesti meistriliiga üks resultatiivsemaid käsipallureid Kaspar Lees. Lisaks naasis aastase vahe järel koju kogenenud väravavaht Mikola Naum. “Noortest meestest koosnev põhituumik on meil jäänud samaks. Lees ja Naum lisavad tiimile väga vajalikku kogemust. Kahjuks on meie ettevalmistust seganud fakt, et osa mängijaid on tänavu seotud kaitseväekohustusega,” rääkis SK Tapa peatreener Elmu Koppelmann.