Nutitelefon põhjustas tulekahju

"Me kuuleme tihti, kuidas öeldakse, et tuleõnnetus minuni ei jõua, sest ma kontrollin pidevalt enda kodus olevaid küttekehi. Paraku on reaalsus, et kõige suuremad tuleõnnetused saavadki tihti alguse mõnest kodumasinast või seadmest, mille puhul tundub see meile esialgu võimatu," teatas G4Si Standardlahenduste divisjoni juht Tarmo Pärjala.