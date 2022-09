Väike-Maarja õppekeskuse vanavara läheb oksjonile ja müüki

Reedel toimuv võistupakkumine otsustati korraldada, et anda õpilastele võimalus saada oksjoni korraldamise ja müügi kogemus. Õpilased valmistavad enampakkumise ette ettevõtluse ja rekreatsiooni tundides. "See on hea võimalus lõimida õppetegevust päris eluga," sõnas Väike-Maarja gümnaasiumi direktor Marje Eelmaa.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla lisas, et gümnaasiumilt tuli hea algatus selline võistupakkumine korraldada. "Leian, et see võimaldab gümnaasiumis hõbetasemeni viidud ettevõtlusõpet praktikas rakendada," hindas Kesküla, kes ka ise on avaldanud soovi võistupakkumisest osa võtta, aga samas pea jahedana hoida. Tema sõnul leiab tegelikult Eesti omavalitsustes päris suur hulk vara utiliseerimist ning sellist koostööd saavad teisedki kohalikud omavalitsused rakendada.