Galerii ⟩ Kohus abikaasa tapnud naise üle jäi ära, sest kannatanu ei ilmunud kohtusse

Prokuratuuri saadetud süüdistuskokkuvõttest ei nähtu, millal, kus ja mis asjaoludel noaga löödi. "See ei oma absoluutselt tähtsust," ütles prokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Kristiina Kivari. Samuti ei soostunud prokuratuur vastama küsimusele, kes on kohtusse tulemata jätnud Aleksandr noalöögi tagajärjel surnud Martinile.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Marge Voogma tunnistas kohtuistungil, et kannatanu kohtusse mitteilmumise põhjust ta ei tea. Prokuröri sõnul saatis ta kannatanule kutsed, millele too ei vastanud. Lõpuks õnnestus prokuröril Aleksandr Andilevko telefonitsi kätte saada. Selgus, et mees elab ja töötab Soomes, kuid ta avaldas soovi kindlasti kohtuistungil osaleda. Kohtuistungi päeval ta aga prokuröri telefonikõnedele ei vastanud. Riikliku süüdistaja sõnul olevat ta Alekandr Andilevkole selgitanud, et kannatanu osavõtuta ei ole kriminaalasja võimalik arutada.