Number Ö näitab uues muusikavideos rannavormi

Number Ö, mida võib nende praeguse koosseisu järgi kutsuda tugevaks Lääne-Viru bändiks, on rokkivat räppi ja räppivat rokki teinud alates aastast 2006. "Tule tule" on rütmikas tagasivaade möödunud suvele, mis ei kaota oma aktuaalsust ka kõigel tulevastel suvedel. Muusikavideos naudivad rannamõnusid fiktiivsed tegelased Toivo ja Tiia, kes lähemal vaatlusel osutuvad mitmele põlvkonnale mängurõõmu pakkunud Barbie ja Keni nukkudeks.

Eestimaad on õnnistatud ilusate inimestega, kes igal aastaajal rohkesti silma- ja meeleilu pakuvad. Eestimaisele ilule pakuvad lisa aga ka kaugemad külalised. Peale nimede muutmist on megastaarid Toivo (61) ja Tiia (63) üldiselt madalat profiili hoidnud, kuid nad on alati siiski käinud Eestis suvitamas.