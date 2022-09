Umbkeelsuses kahtlustatud Kunda perearst: mind aetakse teise arstiga segamini

Perearst Arsen Maisurjani Kunda nimistusse kuuluv patsient kurtis Virumaa Teatajale, et tal on kaks probleemi: väga raske on arsti vastuvõtule saada, sest teda pole sageli kohal, ja kui ta lõpuks tohtri vastuvõtule pääses, ei saanud arst ja patsient teineteisest aru. Mõningad detailid patsiendi jutust kõlasid üsna kreisiraadiolikult – muu hulgas olevat arst tõlkinud digilukku kirja pandut Google'i abil. Ja selle asemel et eriarsti väljastatud haiguslehte pikendada, tunnistas ta patsiendi hoopis terveks, sest ei mõistnud kaebust.