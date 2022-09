Rõivadisaineri isevärki kodus elektriühendust taga ei igatseta

Disainer Katrin Kivirand ütleb, et ta pole sündinud, kuldlusikas suus, ega saanud päranduseks lossi. Küll aga on ta pärinud vanavanemate talu koos metsa- ja jupikese põllumaaga Viru-Nigula vallas Varudi-Altküla lähedal. Katrin väidab, et talus pole iial võrguelektrit olnud.