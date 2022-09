Lääne-Virumaa õpetajad ei soovi streiki, kuid on selleks valmis

Reemo Voltri möönis siiski, et väiksemates kohtades võib osalus streigil olla väiksem. Sest kuigi kõrgharidusega töötaja kohta on õpetaja palk väike, võib õpetaja väikeses kogukonnas olla kõige suurema palga saaja. “Kui ülejäänud kogukond ei taha ega suuda vaadata nii-öelda suuremat pilti, Eesti konteksti ja natuke tulevikku, siis et mitte oma tutvusringkonna ja elukeskkonnaga pahuksisse minna, ei pruugi see otsus streikida nii kergelt tulla.”

Haljala kooli klassiõpetaja, 20-aastase staažiga Ülle Martinson ütles, et tema kolleegide seas ei ole streigivõimalus põhiliseks jututeemaks. “Arutatud seda on, ilmselt hakkamegi [streikima], kui muud moodi ei saa,” lausus Martinson, kuid heaks variandiks ta seda ei pea. Eriti praegu, kui lastel on selja taga hiljutine distantsõppekogemus. “Palk peaks tulema kõrgem, kuid usun, et õpetajad rõõmustavad ka väiksema üle,” jäi staažikas pedagoog leplikuks. Samuti pidas ta oluliseks, et palk tõuseks eelisjärjekorras päästjatel.