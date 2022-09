Soolane hinnatõus ⟩ Haljala vald vaeb lasteaiatasu tõstmist

Kent Kerner rääkis, et praegu maksab lasteaiakoht vanemale 30 eurot kuus, kui aga plaan otsuseni jõuab, tuleb vanemal kuus välja käia oluliselt suurem summa ehk 50–60 eurot. Haljala lasteaia direktori Riina Tambergi sõnul on kohatasu tõstmine jutuks olnud ka hoolekogus ning lastevanemate hinnanul tuleks pigem tõsta kohatasu kui hakata toiduraha küsima. Praegu on lasteaiatoit Haljala vallas peredele tasuta.