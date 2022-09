Haljala vald tõmbab kinnisvaraga koomale

Haljala vallamaja asub alevikusüdames kenal kohal: kõrval on veesilm, ajalooline kirik ja õlletehase tornid. Praegu jagab vallavalitsus hoonet kooli, apteegi ja juuksuriga. Hoone ise on aga suur, energiakulukas ja ebapraktiline. Nii hakkab üha enam parketikõlblikku vormi võtma valla plaan panna vallamaja enampakkumisel müüki ning kolida ametnikud rahvamajja, mis on suur ja esinduslik, kuid praegu ilmselgelt alakasutatud.