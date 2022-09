Kommentaar: massilisele lõhki laenamisele tuleb panna piir

Ometi on enese lõhki laenamisest saanud taas ulatuslik probleem, millele andis hoogu juurde koroonaaeg, kui paljud kaotasid piirangute tõttu töö ja sissetuleku. Tänavu kevadel valmis Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse koostatud väga põhjalik krediidituru uuring, mille tellija oli rahandusministeerium. See uuring tõi must valgel esile probleemi sügavuse: et alates 2016. aastast on tarbimislaenude arv kahekordistunud, aasta alguse seisuga oli Eestis üle 72 000 täitemenetluse võlgniku ja täitemenetlus oli alustatud pea 413 000 võla asjus.