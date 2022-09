Revaalia Salongile kuuluv e-pood HairPro laieneb

Rakveres sündinud Revaalia Salongil on kokku neli salongi kolmes linnas, e-pood ja nüüd ka kauplus. Salongide ja kaupluse omanik ning meisterjuuksur-koolitaja Kersti Suve lausus, et kauplus on oluline järelkasv nii e-poele kui ka salongidele. Esmalt oli kaupluse ladu salongiga sama katuse all, kuid ajapikku ei tahtnud kogu kraam enam ära mahtuda. “Ühtepidi jäi maja kitsaks ja teisipidi – juuksurid tahtsid saada kiiresti värve, kliendid tahtsid juukseaksessuaare, mida nägid ainult e-poes,” selgitas Suve ja lisas, et selle tõttu tehtigi suur ladu, kus saab kõiki tooteid näha ja katsuda.