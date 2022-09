Appi! Mida ma lapsele hommikul süüa teen?

“Mul ei ole kõht tühi!”, “Mulle ei maitse see toit!”, “Mul ei lähe midagi alla!” – küllap on need fraasid paljudele lastevanematele koolihommikutest tuttavad. Ometi teame kõik, et söömata ei tohi last kooli saata, sest muidu ei suuda ta õppetööle keskenduda ning talle ei jää õpetaja jutust midagi meelde.