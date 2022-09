Kadrinas kogutakse raha endisele vallajuhile mälestuspingi püstitamiseks

MTÜ Tiigisaare juhatuse liige Ene Milvaste kõneles, et Aivar Lankei oli rahvamees ning just kogukonnaga koostöös on plaanis koguda raha ja valmistada endise vallajuhi auks mälestuspink. Lankei oli mees, kes andis Milvaste sõnul tõuke MTÜ tegemiseks.