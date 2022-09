Ümber kukkunud Emumäe valvur ajas vallavanema ja kunstniku tülli

Loodus on kümne aasta jooksul skulptuuride kallal kõvasti oma tööd teinud, kuid Hando Kuntro sõnul on nende eluiga võimalik pikendada.

Salla külas tegutsev kunstnik Hando Kuntro avastas kolmapäeval, et tema loodud kändudest skulptuur "Emumäe valvur" on kadunud. Kunstnikul oli kahtlusalune olemas: see olevat olnud vallavanema käsk kuju minema viia. Aga see lugu ei ole nii must-valge, kui esimese hooga paistab.