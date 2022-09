Kolm tuntud sõnarändurit saabub Rakverre

Triin Soomets on luuletaja ja prosaist, kes eesti luulesse jõudis kuulsa 1990. aasta noorte naisautorite kogumiku "Luulekassett '90" kaudu. Kaks korda on ta pälvinud Juhan Liivi luuleauhinna, 2013. aastal võitis aga luulekoguga "Asjade omadused" Eesti Kultuurkapitali luuleauhinna.

David Vseviov on ajaloolane, õppejõud, ajalooteemaliste saadete autor ja saatejuht ning ka kirjanik. Teda tuntakse eelkõige populaarse raadiosaate "Müstiline Venemaa" autorina. David Vseviov on ka mitme raamatu autor. Viimane, ilukirjanduslik-dokumentaalseks fiktsiooniks nimetatud teos "Onu Moritza sõnaraamat", ilmus aastal 2021. David Vseviovi tunnustuste ja tiitlite nimekiri on pikk.