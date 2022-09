Reservväelased täiendasid õppusel Viru Sügis oma teadmisi

"Teie reservväelastena tagate meie õnnestumise nii riigi, kaitseväe kui pataljoni mõttes. Selleks peame andma teile võimalikult hea sõjalise väljaõppe ja see on pidev töö," kõneles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Viljar Laaneste ja lisas, et õppekogunemisi toimub veel ja osalejad peavad olema oma rolliga hästi kursis.