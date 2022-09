Tasakaaluliine leiab järjest rohkemate koolide hoovides

"Paljudes koolides seisavad lapsed liinide juures vahetunnis järjekorras, muru liinide ümbert on kadunud," märkis Eesti üks tuntumaid slackliner'eid ja projekti üks eestvedajatest Tauri-Viljar Vahesaar ja lisas, et septembris lisandub iga päev kaks-kolm uut kooli. "Kuu lõpuks oleme kahe aastaga paigaldanud kokku 150 tasakaaluliini ehk kolmandikku Eesti koolidest. Selle numbriga on Euroopa rekord tehtud ja võime täie kindlusega väita, et Eestist on saanud slackline'i maa," rääkis Vahesaar.