Kliiniline psühholoog Mari-Liis Mägi: “Ma ei saa öelda, et minu vastuvõtule tulnud inimese mure oleks kunagi tühine”

Mari-Liis Mägi on atesteeritud kliiniline kohtupsühholoog, kes on sündinud, kasvanud ja koolis käinud Ida-Virumaal. Praegu juhib ta Confido Tartu Raatuse kliiniku vaimse tervise keskust, kus enamik tema patsientidest on meeleolu- ja ärevushäire, aga ka aktiivsus- ja tähelepanuhäirega inimesed. Lisaks õpetab Mägi Tartu ülikooli psühholoogia instituudis kohtupsühholoogiat ja koolitab juriste kohtupsühholoogia valdkonnas.