Nädala kaja: kahvlis Putin ja muinasjutuline põhiseadus

Näiteks artiklis 29 on kirjas, et kõigile on tagatud mõtte- ja sõnavabadus; et propaganda või agitatsioon, mis õhutab sotsiaalset, rassilist, rahvuslikku või usulist vaenu, ei ole lubatud; et kedagi ei tohi sundida avaldama oma arvamust ja veendumusi või neist lahti ütlema; et meediavabadus on tagatud ja tsensuur keelatud.