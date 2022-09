Kolumn: elu pärast kuningannat

Kuningaid ja kuningannasid tänapäevases maailmas on paeluv jälgida, sest tegemist on müstikasse looritatud valitsemisvormiga. Et riik saab omale vereõiguse järgi riigipea, kellest ammutavad kõik institutsioonid oma õigused ja võimu, ei tundu olevat miski, mis peaks praegusesse maailma kuuluma. Muidugi on suur osa tänapäevaseid monarhe ilma reaalse võimuta ning täidavad stabiilset ja loodetavasti apoliitilist esindusrolli, kuid näiteks Suurbritannias on kodanikud juriidiliselt monarhi alamad ja passidki antakse välja troonil istuja nimel. Paljudele on säärane süsteem vastuvõetamatu ja nüüd küsitakse näiteks Austraalias, et ehk on aeg kunagisest imperaatorlikust rahvaste perekonnast lahkuda.

Kuid milleks see suur kurbus ja mis meil sellest kõigest? Peale selle, et kuningakodadel on teatav muinasjutulisus, seletab seda suurt leina nii seal kui ka siin Elizabeth II roll ajastu sümbolina. Tänapäeva rojalistid põhjendavad oma soovi elada kuningriigis just nii – ühe inimese kätte koonduvad kõik need spirituaalsed ja kultuurilised tähendused ja väärtused, mis teevad ühest rahvast rahva. Ükski poliitik ei tohiks sellele käppa peale panna, sest poliitikud on ajutised. Monarh on sama igavene kui riik ise, mis sest, et selle rolli kandjad surelikud on.