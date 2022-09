Varangu vanast viinaköögist on saanud hubane koolituskeskus

Viinavabriku korstna kõrgus on 28 meetrit.

Varangu mõisa maakividest viinaköök meenutab väikest lossi. Seal on kartulitest aetud piiritust, remonditud sovhoosi masinaid, pakutud massaaži ja laenutatud raamatuid. Raido ja Maarja Toonekure käe all sündis hoone aga uuele elule koolituskeskusena, mis on tunnustust pälvinud isegi meie riigi presidendilt.