Hea meel on ikka, kui märgatakse

"Kui on vaja rohida, siis ega sa rõõmuga rohima ei lähe. Ja kui paju lõpetab õitsemise, siis neid tutte on terve ilm täis. Aga kui ma aias teen ja toimetan, ma olen nagu omas elemendis nende lillede keskel. Ja kui see töö siis valmis saab, on nii suur rõõm, et kõik on jälle korras ja ilus," rääkis Kaja Luik