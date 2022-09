Lugusid räägivad inimesed, kes vankumatult usuvad vanalinna kui väärtuslikku elukeskkonda. Näitusega mõtestatakse iga linna erilisust ja tuuakse eile sarnasus – need on elavad vanad linnad. Rakveret esindab näitusel Kolmainu kiriku kõrval asuv vana pastoraadihoone, mille üks osa on läbinud põhjaliku remondi ja saanud nüüdisaegse sisustuse.