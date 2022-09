Galerii ⟩ Ülitähtsad dokumendid jäid põlevale laevale

Kolmeliikmelistel võistkondadel tuli laeva nurka pugenud tähtsa persooniga suhelda, saada teada kohvri kood, võtta kohvrist võti ja vabastada VIP kohvrist. Seda seepärast, et käe külge aheldatuna oleks kohver VIP-i vette hüppamisel teda vigastanud. Mõistagi ei soovinud tähtis persoon umbes nelja-viie meetri kõrguselt külma merevette karata. Merepäästjad pidid teda esmalt rahustama ja siis merre toimetama. Õige tegutsemine oli, et VIP hüppab merre kahe päästja vahel. Mõistagi tuli kasutada õiget merre hüppamise sammu. Kolmas mees võistkonnas pidi koos kohvriga neile järgi hüppama. Paraku aga jätsid paljud võistkonnad kohvri tähtsate dokumentidega põlevale alusele. Harjutuse hindaja ütles, et kohvrisse pidanuks panema dokumendid märkega "top secret". Levinumatest vigadest oli veel see, et VIP-i toimetas merre ainult üks mees. Tema jäi kohe hätta, sest külma vette sattunud tähtsat persooni tabas paanikahoog ja ta klammerdus elu eest päästja külge, muutudes talle ja seega ka iseendale ohtlikuks.