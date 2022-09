Mona Mägi Soomer: headest õpetajatest sõltub kogu riigi tulevik

Mona Mägi Soomer on õnnelik, et kuueteist aasta jooksul on programmi "Noored kooli" kaudu päriselt õpetajaks jõudnud 310 inimest.

Õpetajate palganumbrid on taas riiklike läbirääkimiste teema, Eesti Haridustöötajate Liit on valmis välja kuulutama streigi ning valdkonna tundjad ennustavad lähiaastatel õpetajate puuduse kriitilist piiri. Samuti on aga käimas juba kuueteistkümnes aasta programmil, mille eesmärgiks on tuua haridusse juurde võimekaid eestvedajaid ja äratada õpetaja neis, kes õpetamist õppinud ei ole.