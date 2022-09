Galerii ⟩ Rakveres räägiti 19. sajandi suunamudijast

Juhan Kunderi Rahvakool on alates sellest aastast suurmehenimelise seltsi õigusjärglane. Kooli juht Maia Simkin ütles, et neil käib koos umbes 40 inimest. Küsimusele, miks Kunderiga seotud seltsi liikmed kõik naised on, vastas Simkin, et naised on alati aktiivsemad kui mehed. "Mehed on alalhoidlikud, tagasihoidlikud," lisas ta. Simkin meenutas, et Kunderi seltsi on kolme aastakümne jooksul kuulunud ka neli-viis meest. "Meie seltsist lahkutakse tavaliselt vanaduse pärast," sõnas Simkin.