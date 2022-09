Naiskodukaitse harjutas koos politseiga massilise sisserände stsenaariume

"Tegemist oli esimese praktilise koostööõppusega Viru evakuatsioonirühmale PPA alluvuses," ütles naiskodukaitse Viru ringkonna evakuatsioonirühma juht Evely Press, kelle sõnul on teoorias lihtne plaane teha, kuid päriselus viib siiski edasi praktika. "See lõi hea võimaluse näidata kui treenitud me kriisiolukordadeks oleme ja kui palju meiega tegelikult arvestada saab."