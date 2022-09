Kirjanike raamatukogutuur algab täna Rakverest

"Kuigi kirjanike tuur raamatukogudes on juba tuttavlik formaat, on korraldajad leidnud sellele aastate jooksul uusi lähenemisviise," sõnas tuuri tänavune eestvedaja Tuuli Velling. "Raamatukogude aastal on eriline, et Sõnarännul osalevast 22 kirjanikust pooltele on see esmakordne kogemus. Samuti on uudne ka Valgamaale ja Viljandimaale sõitev lasteajakirjade esindus koosseisus Kadri Hinrikus, Ilona Martson ja Kätlin Vainola," lisas Velling.