Lääne-Virumaa jooksusarja mõned võitjad on juba selgunud

Pühapäevane Rakvere rahvajooks oligi just üheksas osavõistlus ja nii mõneski võistlusklassis on võitja juba selge või vähemalt pilt suhteliselt klaar. Joosta on veel ümber Porkuni järvede ja Võsu sügisjooks, mis mingil määral olukorda muudavad.

Meeste võistlusklassis on üheksa tulemust juba kirja saanud Karlis Karm, kellele järgnevad Martin Kink ja Toomas Puust – nemad moodustavad praegu ka esikolmiku. Reaalne võimalus kokkuvõttes võitjaks tulla on Tanel Laumetsal, kellel on kaks jooksu vahele jäänud, aga kes alles jäänud etappide läbimisel peaks koguma konkurentidest oluliselt suurema punktisumma. Sama seis on Tauri Tomsonil, kelle võimalikud lisanduvad kahed punktid peaks tõstma teisele kohale.