Ettevõtluskonkurss otsib tublimaid

Alates tänasest on kõigil võimalik esitada kandidaate 2022. aasta ettevõtluskonkursile. Tublisid tegijaid saab esile tõsta eri kategooriates, milleks on aasta ettevõte, aasta toidutoode, aasta toode laiemalt, julge alustaja, pühendunud juhendaja, tubli töötaja ja aasta õpilasfirma. Kandidaatide esitamine kestab 9. oktoobrini ning pärast žürii langetatud otsust kuulutatakse võitjad välja 25. novembril toimuval auhinnagalal.

Traditsiooniliselt on ettevõtluskonkursil alati olnud läbiv teema, tänavu on selleks “Kas energiat jätkub?”. Korraldusmeeskond leidis ühise arutelulaua taga, et energiakriis on meid pannud olukorda, kus pidev inimvõimete piiril tegutsemine tekitab paljudes ettevõtjates küsimuse: kui kaua veel? Kas energiat jätkub tegutsemiseks ja elus püsimiseks?

SA Lääne-Viru Arenduskeskus juhataja Aarne Leisalu kommenteeris, et Lääne-Virumaa on sisemajanduse koguproduktilt Eesti maakondadest viiendal kohal, kuid vähem linnastunud maakondade hulgas selge liider. “See on eelkõige maakonna tublide ettevõtjate teene, kes oma tegevusega on maakonna sotsiaalmajandusliku seisundi ning maakonna elanike heaolu vundamendiks ning väärivad meie kõigi sügavat tunnustust,” lausus Leisalu.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi märkis, et on äärmiselt oluline, et maakonna tasandil ettevõtjaid ja nende tegemisi märgatakse. “On ju ettevõtlus oluliseks aluseks kogu ühiskonna toimimisele ning annab suure panuse ka kogu maakonna arengule, ja seda väga paljudes valdkondades.”

