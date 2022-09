Korteriühistute liit: arvete hirmus ei tohi maja kütmata jätta

"Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt peab iga omanik hoidma eriomandi eset korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud," vahendas ta. "Eriomandi eseme korrashoidmisel on korteriomanik muu hulgas kohustatud hoidma selle piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta," tõi Mardi esile. "Senisele kohtupraktikale toetudes võib öelda, et korteris peaks olema tagatud mõistlik temperatuur, vähemalt +18 kraadi."

Kütmisega alustamise teema on Mardi sõnul aktuaalne igal sügisel. "Majad on väga erineva ehituskvaliteediga ja seetõttu tuleb hinnata kütmise vajadust majapõhiselt, vaadata ilmastikuolusid ning jälgida hoone sisetemperatuuri," märkis Mardi. "Kuid liigne kütmisega viivitamine võib kaasa tuua hoone kahjustamise, mille tagajärgede likvideerimine võib hiljem olla äärmiselt kulukas. Lisaks ka elukvaliteedi halvenemine – külmas ja rõskes ruumis pole kellelgi meeldiv elada."

Suureks tüliõunaks on korteriühistutes ka tühjalt seisvad korterid, mida ihnsad omanikud kütta ei raatsi. "Ka tühjas korteris on omanik kohustatud hoidma mõistlikku temperatuuri. Korteri tühjaks ja kütmata jätmine on kurjast – korterid muutuvad niiskeks, tekib hallitus, külmuda võib talvel maja vee- ja kanalisatsioonitorustik, kannatavad ka naaberkorterite elanikud."