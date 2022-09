"Kalevis" mängiv Madis Šumanov: "Aivar Kuusmaa tuli, vaatas kõigile eraldi otsa ja määras karakterid mälu järgi"

Tänasel päeval ettevõtja ja Eesti Arvutispordiliidu spordidirektori ametit pidav Šumanov on korvpalliga vägagi sina peal. Ta on mänginud Tallinna Tehnikaülikooli korvpalliklubis, TTÜ/Kalevis, Valga klubis Maks & Moorits, Rakvere Tarvas, samuti välismaal – Saksamaa Bodfelds Basketsis ning Kreeka BC Ippokratises. Lisaks on ta aastaid töötanud Rakvere Tarva mänedžerina. Samuti oleme sina peal meie temaga.