Kohus vabastas Romeo Kalda tingimisi vanglast

Romeo Kalda kannab eluaegset vangistust alates 27.04.1996, millele tuleb lisaks arvestada vahi all viibitud aeg. Käesoleva määruse tegemise ajaks on süüdistatav reaalselt ära kandnud 28 aastat 1 kuu 26 päeva vangistust. Viru Maakohus leidis, et Romeo Kalda puhul on olemas küllaldased alused tema vangistusest tingimisi vabastamiseks, ja leidis, et kinnipeetava retsidiivsusrisk on piisaval määral taandunud.